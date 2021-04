CoopVoce: aprile pieno di offerte a basso costo, ecco le tre promo EVO

Non bisogna sempre fossi lizzarsi su ciò che c’è di più conosciuto in giro per il mercato. Questo principio vale anche per la telefonia mobile, la quale è da tempo nelle mani di pochi gestori eletti dal pubblico. Questi, che sono anche i più famosi, potrebbero però essere spodestati ancora una volta da una realtà che pian piano è riuscita a costruirsi il suo piccolo impero. Stiamo parlando di CoopVoce, azienda che risiede stabilmente tra i gestori virtuali e che negli ultimi anni è stata in grado di dire la sua in maniera anche abbastanza dirompente.

Non c’erano spiragli di miglioramento tempo fa, ma il noto provider è stato in grado di migliorarsi e di migliorare quelle mancanze che gli utenti gli imputavano. CoopVoce ad oggi infatti permette di avere tanti contenuti relazionati ad un prezzo di vantaggio rispetto a quanto visto nel promo della concorrenza.

CoopVoce: arrivano le tre nuove offerte Evo con tutto incluso a poco prezzo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS