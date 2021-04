L’operatore Tim ha recentemente rinnovato la propria promozione denominata Porta un Amico. A partire dallo scorso 1° aprile 2021 l’operatore ha rilanciato la propria iniziativa, ma con uno sconto.

Infatti a differenza della precedente edizione, il premio ora sarà il medesimo sia per il cliente presentante che per il presentato, e si concretizzerà in uno sconto in fattura fino a 60 euro.

Tim Porta un Amico: ora arrivano gli sconti

Lo sconto in fattura fino a 60 euro sarà erogato in 12 rate mensili di 5 euro ciascuna, rendendo così un po’ più leggera la bolletta sia per chi attiverà la nuova linea sia per chi è già cliente e gli avrà fornito il proprio codice amico. Porta un amico in TIM è valido per chi sceglierà una delle offerte commerciali disponibili: TIM Super, TIM Super WiFi e TIM Super FWA.

Attivare la linea con lo sconto è semplice: basta cliccare sul seguente link ed inserire, quando richiesto, il codice amico. Chi è già cliente TIM potrà presentare fino a 3 nuovi utenti, raggiungendo così uno sconto massimo totale pari a 180 Euro, sempre usufruibile in 12 bonus mensili, quindi fino a 15 euro al mese di riduzione sul costo della propria linea.

Vi ricordo che per il mese di Aprile 2021 Tim ha lanciato importanti novità e promozioni, per le sue offerte di rete mobile, di rete fissa e per i pacchetti di streaming TIMVISION, che saranno rinnovati con prezzi da 6.99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.