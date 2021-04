Iliad: le migliori offerte del momento partono da 4 euro al mese

Nonostante qualcuno lo avesse annunciato già prima del suo arrivo, Iliad ha confermato le aspettative in pieno. Erano diversi gli scettici che contraddicevano tutti coloro che erano sicuri dell’effettiva riuscita della strategia di questo provider.

L’azienda che arriva dalla Francia ma che ad oggi si afferma come gestore italiano a tutti gli effetti, sta mostrando una certa sicurezza nella sua crescita. Oltre 7 milioni di utenti sono contenti di aver sottoscritto la promo da loro più desiderata, la quale in alcuni casi potrebbe essere ancora disponibile. Vista infatti la defezione annunciata della Flash 100, restano due offerte straordinarie di vecchia data. Iliad infatti continua a pubblicizzarle e sempre allo stesso prezzo di vendita.

Iliad: ci sono due offerte ancora disponibile, si parte da 4,99 € al mese per sempre

Il sito di Iliad nell’ultimo mese è andato in sovraccarico grazie alla presenza della promo da 100 giga in 5G a 9,99 €. Ora che questa è scaduta e dunque non più disponibile, ci sono però le altre due offerte che tutti conoscono da diversi anni.

Iliad presenta infatti ancora la sua Giga 50 e la Solo Voce. Entrambe le offerte permettono agli utenti che ne sottoscrivono di avere a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. La prima delle due si differenzia per la presenza dei 50 giga in 4G, e per un prezzo di soli 7,99 €. La promo dedicata solo a minuti e messaggi invece costa solo 4,99 € al mese. Entrambe le offerte appena descritte non saranno soggette a rimodulazioni future. Le promozioni sono presenti sul sito ufficiale e non hanno data di scadenza.