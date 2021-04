Pochi giorni fa il valore di Ethereum ha superato i 2.000 dollari per raggiungere un nuovo massimo storico che fa gola persino all’ormai noto Bitcoin.

La criptovaluta emergente ha raggiunto traguardi incredibili negli ultimi 12 mesi. Già un anno fa gli esperti erano certi che presto avremmo riscontrato un’ascesa senza sosta di Ethereum. Ha raggiunto il picco di 2.071,67 di dollari in poco tempo e senza mostrare alcun segno di cedimento, almeno per ora.

L’ultimo record di Ethereum arriva in mezzo a una frenesia che contraddistingue sia il mercato tradizionale che questo nuovo mercato “digitale”. Infatti, anche il Bitcoin e altre criptovalute hanno subito enormi aumenti di prezzo negli ultimi mesi. Tuttavia, nessuno si aspettava che Ethereum sarebbe diventata la criptovaluta per eccellenza e in così poco tempo. Da questo momento in poi sarà una lotta continua con il Bitcoin, pioniere di questo nuovo modo di spendere e guadagnare.

Ethereum vs Bitcoin: incredibile ma vero, Ethereum batte la criptovaluta per eccellenza e stabilisce un nuovo record

Il mercato è stato incentivato da importanti investimenti istituzionali, nonché da una maggiore adozione da parte dei rivenditori e delle piattaforme di pagamento. “Il prezzo di Ethereum ha iniziato a salire proprio quando Visa ha iniziato a utilizzare la sua rete per regolare le transazioni con le criptovalute”, dichiara Greg Waisman, co-fondatore e COO della rete di pagamento Mercuryo.

“Ethereum ha riscontrati altri periodi di forte sviluppo, come con il famoso investitore Mark Cuban che ha rivelato di possedere molto ethereum, poiché pensa che sia il più vicino a una vera valuta. “Per quanto riguarda il futuro, ethereum che supera la soglia dei 2.000 dollari è un risultato importante, un punto di partenza.”

Gli analisti del mercato delle criptovalute hanno anche attribuito i notevoli incrementi del valore delle criptovalute al caos economico causato dalla pandemia. David Derhy, analista della piattaforma di trading online eToro, afferma che anche “le aspettative di ulteriori stimoli governativi” hanno contribuito all’ascesa di ethereum.