WhatsApp: trucco esclusivo per recuperare ogni messaggio eliminato in chat

Aggiornamento dopo aggiornamento e novità dopo novità, WhatsApp è riuscita a farsi strada tra tutte le applicazioni che potevano offrire anche solo una parvenza di concorrenza. Ad oggi il colosso colorato di verde resta il migliore in assoluto, o meglio il più scelto di tutti, per quanto riguarda la messaggistica istantanea.

Nonostante nell’ultimo periodo Telegram stia prendendo molto terreno a WhatsApp, l’app di Zuckerberg resta in netto vantaggio. Con oltre 2 miliardi di utenti infatti la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo riesce ancora a dominare. Tante funzionalità si sono avvicendate durante gli ultimi anni, anche se qualcuna avrebbe rubato totalmente la scena a tutte. Una di queste è certamente l’opportunità di cancellare i messaggi dopo averli già inviati, in modo che il destinatario possa non leggerli. Tutto ciò serve a rimangiarsi letteralmente le proprie parole, evitando brutte figure o magari scambi di persona. Ad oggi però esisterebbe anche un modo molto semplice da utilizzare per recuperare i messaggi eliminati.

WhatsApp: arriva finalmente l’applicazione gratuita che permette il recupero dei messaggi

Sono ormai mesi che si parla incessantemente della nuova applicazione utile a recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp. A tutti sarà capitato di aprire la chat e trovare un messaggio eliminato di proposito dal proprio interlocutore. Ecco quindi che arriva in vostro soccorso la piattaforma meglio conosciuta con il nome di WAMR.

Questa, da scaricare dal web e da lasciare attiva in background sul proprio smartphone, immagazzina ogni notifica con il relativo contenuto. In questo modo sarà possibile recuperare in ogni momento i messaggi eliminati per buona pace di coloro che credono di fare i furbi.