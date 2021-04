Sky ha perso i diritti tv della Serie A con grande stupore del pubblico e degli addetti ai lavori. I dirigenti della tv satellitare però, dalla dichiarazioni di queste ultime ore, ostentano sicurezza per il futuro della compagnia, confortati dai nuovi servizi che la piattaforma mette a disposizione del pubblico. Tra questi servizi si punta molto ad esempio su Sky WiFi, il nuovo provider per le tariffe di Fibra Ottica.

Sky perde la Serie A, ma le nuove offerte comprendono la Fibra ottica

Il provider Sky WiFi è oramai realtà da quasi un anno. Le tariffe più vantaggiose per la Fibra ottica sono garantite in particolare modo agli abbonati che nel corso di questi ultimi mesi hanno dimostrato la loro fedeltà. Gli abbonati con iscrizione regolare all piattaforma Extra potranno accedere alla Fibra ottica completamente a costo zero.

Le attuali condizioni di Sky prevedono tre mesi di Fibra ottica a costo zero per tutti gli abbonati che hanno un piano satellitare attivo da almeno un anno. Ci sono invece ben sei mesi a costo zero per i clienti da almeno sei anni.

Considerata anche la perdita dei diritti tv calcistici, nel futuro prossimo Sky punterà sempre più risorse su offerte all inclusive in grado di unire alla componente telefonica anche la componente del satellitare.

Allo stato attuale gli abbonati già possono attivare una vantaggiosa promozione al costo di 39,99 euro. Il pacchetto previsto prevede tutti i canali del ticket Intrattenimento con la connessione internet senza limiti tramite le velocità della Fibra ottica.