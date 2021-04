Iliad ha confermato anche nel mese di Aprile la sua promozione Flash 100. La ricaricabile disponibile nel mese di Marzo in edizione limitata sarà ancora disponibile attraverso il sito web ufficiale del provider. Confermato il pacchetto della tariffa con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS e 100 Giga per la connessione internet. Molto vantaggiosi, inoltre, i tre servizi a costo zero garantiti a tutti gli abbonati. Tra questi servizi c’è anche la novità del 5G.

Iliad, confermata la Flash 100 con il 5G gratis

Una delle sorprese della Flash 100 è rappresentata dalle chiamate gratuite verso molte nazioni all’estero. Tutti gli abbonati che attivano na SIM con Iliad potranno quindi comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazionali senza spese aggiuntive rispetto a quelli già previsti con la ricaricabili. Previste le telefonate a costo zero in oltre sessanta paesi. Gli abbonati che sottoscrivono la Flash 100 di Iliad avranno a loro disposizione anche la segreteria telefonica gratuita. In questo senso, la strategia commerciale del provider francese si differenza di gran lunga dalle condizioni di TIM, Vodafone e WindTre. I clienti, per ascoltare i messaggi in segreteria telefonica, non dovranno spendere alcun extra rispetto al costo mensile della ricaricabili.