Comet ripercorre l’ottima strada intrapresa da Expert, proponendo una campagna promozionale molto simile, in termini sopratutto di disponibilità di prodotti e di capacità di proporre al pubblico la possibilità di ricevere in cambio un omaggio speciale per ogni acquisto effettuato.

Coloro che infatti seguiranno le linee guida del volantino, si ritroveranno ad avere la possibilità di ricevere gratis la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus, il cui valore commerciale si aggira oggi attorno ai 129 euro, se considerata l’aggiunta di ben 216 capsule. Per ottenerla non sarà necessario compilare alcun modulo o attendere intervalli temporali troppo lunghi, dovrete semplicemente recarvi in negozio, completare l’acquisto di uno dei prodotti contrassegnati (generalmente televisori o elettrodomestici), ed il gioco è fatto.

Comet: il volantino è veramente assurdo

Con il volantino Comet gli utenti si ritrovano comunque ad avere la possibilità di acquistare anche i top di gamma del periodo corrente, quali possono essere ad esempio i più recenti Oppo Find X3 Neo, disponibile a 799 euro, ma ance i vari Samsung Galaxy S21 o i più agguerriti Oppo Find X3 Pro e Xiaomi mi 11.

Scendendo poi verso la fascia media, si incrociano ugualmente ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, queste coinvolgono i medi di gamma del calibro di Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A12, Oppo A53, Oppo A15, Xiaomi Mi 11 Lite e similari.

