Carrefour continua sull’ottima strada intrapresa nel corso delle precedenti settimane, proponendo una campagna promozionale che punta in tutti i modi a soddisfare le esigenze dei consumatori, garantendo un risparmio quasi senza precedenti.

Il volantino, come sempre più spesso accade nel momento in cui parliamo di Carrefour, risulta essere valido in esclusiva nei negozi sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti dovranno recarsi fisicamente presso gli stessi per completare l’acquisto, ma potranno fruire della garanzia di 24 mesi per il modello totalmente sbrandizzato.

Carrefour: le occasioni non lasciano scampo alle concorrenti

Con Carrefour non si scherza, nella campagna promozionale si possono trovare tantissime occasioni molto interessanti, con prezzi alla mano per gli utenti italiani, anche per coloro che ad esempio vorranno acquistare il vecchio iPhone 11, nella variante con 128GB di memoria interna, finalmente acquistabile a 679 euro.

La campagna promozionale poi si avvicina anche ad alcuni medi di gamma ugualmente interessanti, quali possono essere Xiaomi Redmi 9At, Alcatel 1B, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7 Power, Oppo Reno 4Z, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51, Galaxy A41, Motorola E6s o Alcatel 1 SE 2020.

Questo è in sintesi ciò che vi aspetta da Carrefour, va anche detto che sono presenti numerosi sconti applicati sugli elettrodomestici o sui televisori di ultima generazione per questo motivo non dovete perdervi assolutamente le singole pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.