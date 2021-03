Alcuni giorni fa sono apparse online delle nuove notizie in merito alla terza stagione di YOU. A quanto pare, dunque, Netflix ha recentemente annunciato di aver investito ben 7 milioni di dollari per la realizzazione di una nuova season. Nonostante la notizia risulti essere estremamente inaspettata, in realtà già diversi mesi fa la produttrice Sera Gamble affermò quanto segue: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Ad oggi, purtroppo, non sono state pubblicate notizie ufficiali in merito alla data di rilascio del nuovo capitolo ma, secondo alcuni leaks, la terza stagione di You potrebbe arrivare su Netflix già nei mesi finali del 2021. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito tutte le ultime indiscrezioni a riguardo.

YOU: ecco cosa sappiamo sul cast della terza stagione

Nonostante Netflix non abbia rilasciato nessuna notizia in merito alla nuova season di YOU, pochi giorni fa sono apparse online le prime indiscrezioni relative al cast. All’interno dei nuovi episodi, dunque, faranno ritorno i seguenti personaggi: Jenna Ortega, nei panni di Ellie, Adwin Brown che interpreta il ruolo di Calvin, Robin Lord Taylor è Will, Marielle Scott nei panni di Lucy, Melanie Field interpreta Sunrise, Charlie Barnett è Gabe e Danny Vasquez nelle vesti di Fincher.

Secondo alcune voci di corridoio, inoltre, all’interno del cast verrà riservato un posto anche per alcuni volti nuovi: