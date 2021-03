Nell’attesa di conoscere ciò che Unieuro ha riservato per tutti noi nei vari punti vendita, puntiamo i riflettori sul sito ufficiale dell’azienda, per capire quali sono le migliori occasioni accessibili da casa, legate alla telefonia mobile di ultima generazione.

Gli acquisti, come specificato, potranno essere completati solamente tramite l’e-commerce aziendale, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in versione no brand (salvo indicazione differente); in aggiunta, ricordiamo che la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita per ogni ordine del valore effettivo superiore ai 49 euro.

Unieuro: le occasioni del volantino

Le occasioni disponibili sul sito ufficiale di Unieuro sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, si parte dai più economici Samsung Galaxy A71 a 349 euro, Galaxy A51 a 269 euro, Galaxy A21s a 188 euro, Oppo A72 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro o Mi Note 10 Lite a 279 euro, per salire poi verso soluzioni decisamente più performanti.

In particolare gli utenti potranno accedere a Apple iPhone 11 a 729 euro (nella variante con 128GB di memoria interna), Samsung Galaxy Note 20 a 649 euro, Asus ZenFone 7 Pro a 599 euro, Samsung Galaxy S21 a 879 euro, Apple iPhone 12 a 919 euro, Apple iPhone 12 Mini a 799 euro o gli ultimi Oppo Find X3.

Il consiglio, dopo che avete trovato il modello desiderato, è di effettuare una ricerca sul sito, ricordate che colorazioni differenti potrebbero anche costare meno del previsto. I dettagli sono disponibili qui.