Ogni smartphone emette radiazioni in una misura che le autorità del ramo telecomunicazioni hanno definito attraverso un indice chiamato SAR, ovvero il tasso di assorbimento in riferimento alle onde elettromagnetiche. Ciò si deve alle diverse componenti che operano in radiofrequenza e che ogni giorno garantiscono l’accesso a diversi servizi.

Soluzioni come WiFi, Bluetooth, rete 4G e 5G, NFC e GPS si pagano con un’esposizione prolungata alle onde che, contrariamente alle radiazioni nucleari, sono del tipo non ionizzante. Ciò vuol dire che non causano danni permanenti al sistema nervoso ed all’organismo. Un fatto confermato anche da numerosi studi che di recente hanno preso in considerazione anche i rischi del 5G.

Nonostante le varie rassicurazioni sono state create delle liste per radiazioni smartphone che includono diversi modelli commerciali di telefoni ritenuti più sicuri o più propensi a palesare alte potenze in gioco per le componenti EM. Ecco quali sono.

Danni da radiazioni? Evita questi telefoni

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9 – 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Poco rischio con questi device