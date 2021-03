Non ci sono dubbi sull’effettiva forza e sullo strapotere di Iliad rispetto tutti gli altri gestori che si occupano di telefonia mobile. Questo provider è stato in grado di rivoluzionare l’ambiente, introducendo soprattutto offerte inclini a far risparmiare parecchi soldi ogni anno agli utenti che le sottoscrivono.

Il merito è da attribuire proprio alla larghezza di maniche in termini di contenuti, i quali sono diventati il biglietto da visita di Iliad. Di certo anche la grande capacità di offrire a prezzi bassi è stata una componente importante per raggiungere l’attuale successo, il quale è fatto di ben 7 milioni di utenti. Ora come ora poi la qualità sembra essere cresciuta a dismisura rispetto al passato, rendendo il provider proveniente dalla Francia uno dei più appetibili sul mercato. Metteteci poi anche l’ultima promozione, soluzione da 100 giga ancora disponibile sul sito ufficiale ma solo fino a dopodomani.

Iliad: la Flash 100 è ancora disponibile ma solo per un paio di giorni

La migliore offerta dell’ultimo mese di marzo è senza dubbio la Flash 100, promo di Iliad che non lascia nulla di intentato né per il gestore né per gli utenti. L’offerta in questione riesce infatti a coniugare tutto al suo interno e in maniera molto generosa.

I contenuti infatti sono spaventosamente larghi di maniche, proprio come piace ai clienti in cerca di un nuovo provider. Nella Flash 100 ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico internet ogni mese. Il tutto ad un prezzo di soli 9,99 euro al mese per sempre con il 5G offerto in regalo da Iliad. La promo è valida fino al prossimo 31 marzo.