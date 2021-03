Nel corso della sessione di approfondimento sul settore dell’istruzione, che si è tenuta nell’Industrial Digital Transformation Conference di Huawei, l’azienda ha pensato di invitare al dibattito molti esperti, per confrontarsi in merito all’introduzione dell’ICT nella didattica. Per cercare di rendere la scuola il più smart possibile, Huawei ha presentato la soluzione “Smart Classroom”, basata su IdeaHub Board e naturalmente su una piattaforma cloud pensata per l’istruzione.

Il sistema prevede la combinazione di metodi di insegnamento online ed offline, con l’obiettivo di cercare di soddisfare le necessità di interazione in classe. Il portale di base è lo schermo IdeaHub Board e, grazie all’interconnessione con terminali intelligenti (quali possono essere i tablet) sui quali sono state installate applicazioni per l’insegnamento, sarà possibile condividere risorse didattiche, senza perdite in termini di qualità, attraverso il cloud.

Huawei “Smart Classroom”: come funziona

Nel caso di insegnamento da remoto, o meglio definita Didattica a Distanza (DaD), la Smart Classroom di Huawei prevede apprendimento online, possibilità di effettuare live streaming o registrazione. Sono previste aree apposite dove avviare discussioni di gruppo, in modo da coinvolgere gli studenti interagendo con loro, dopo aver condiviso i contenuti per cui incoraggiarli a partecipare attivamente.

Il fulcro di tutto questo è chiaramente IdeaHub Board, un grande monitor con certificazione TUV a luce soffusa diffusa, e protezione del 60% della dannose luce blu, cn riduzione della dominante gialla. Questo prodotto utilizza l’algoritmo di correzione automatica del colore e la tecnologia antiriflesso, riuscendo a fornire un’uniformità del colore superiore al 70% rispetto al normale standard del settore.

Oltre alle caratteristiche intrinseche per la protezione degli occhi, il dispositivo combinerà scrittura intelligente, applicazioni open source e proiezione wireless, tutti in un unico posto, diventando il primo prodotto al mondo di collaborazione intelligente con filtro per la luce blu di alta qualità.