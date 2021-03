Il nuovo volantino Carrefour riserva a tutti gli utenti sorprese molto interessanti, con prezzi decisamente più bassi del normale, applicati sulla maggior parte dei prodotti legati alla fascia media del mercato della telefonia mobile. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo dell’azienda, possono essere completati in via esclusiva nei negozi sparsi per il territorio, in nessun modo online sul sito ufficiale.

Spendere poco è davvero molto più facile del previsto, non sono stati posti vincoli regionali di alcun tipo, in questo modo ognuno di noi può accedere agli stessi identici sconti e prezzi bassi. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione no brand (salvo indicazione differente). Se interessati, ad ogni modo, è possibile anche approfittare del Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi diretto tramite il proprio conto corrente bancario.

Carrefour: grazie a questi sconti il risparmio è assicurato

Il risparmio da carrefour è davvero assicurato con questi sconti speciali, gli utenti hanno la possibilità di accedere a smartphone di media gamma, con prezzi che non vanno oltre i 300 euro, se non per l’eccezione dell’Apple iPhone 11 (in versione da 128GB di memoria interna), attualmente acquistabile a 679 euro.

Per il resto parliamo di Oppo A72, Motorola e7 power, Motorola G 5G, Oppo Reno 4Z, Alcatel 1SE 2020, Alcatel 1B, Motorola E6s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A41, Samsung galaxy A20e, Samsung Galaxy A51, Samsung A12, Xiaomi Redmi Note 9S o Xiaomi Redmi 9At.