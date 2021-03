Il volantino Bennet riesce a mettere alle strette le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi decisamente più bassi del normale, e riuscendo nel contempo a garantire un risparmio senza precedenti per la maggior parte degli utenti.

La campagna promozionale risulta ad oggi disponibile nei vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli regionali di alcun tipo. Gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente in negozio, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda (i prezzi in questo caso sono differenti). Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella stessa identica location in cui è stato completato l’acquisto.

Bennet: quante offerte speciali per tutti

Il primo sconto interessante del volantino Bennet è sicuramente rappresentato dall’ottimo Apple iPhone 12, attualmente in vendita alla cifra finale di 849 euro. Il prezzo, va detto, è molto vicino al listino del periodo, ma allo stesso tempo risulta essere in grado di garantire quel piccolo risparmio che l’utente va effettivamente cercando, avvicinandosi ad un vero e proprio top di gamma dell’azienda di Cupertino.

In parallelo, nel caso in cui si volesse puntare al mondo Android, ecco spuntare i vari Samsung Galaxy A51 a 219 euro o anche Galaxy A20e da 129 euro, entrambi terminali relativamente economici, da consigliare agli utenti che vogliono spendere poco e godere di discrete prestazioni generali.

I dettagli della campagna promozionale sono disponibili per tutti gli utenti nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nell’articolo.