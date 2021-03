Il nuovo volantino Trony è a tutti gli effetti un volantino da paura da non perdere assolutamente di vista, nel caso in cui comunque vogliate cercare di risparmiare il più possibile, acquistando smartphone appartenenti alla fascia media del mercato e delle disponibilità correnti.

Alla base della campagna promozionale troviamo purtroppo una limitazione importanti, gli acquisti potranno essere completati solamente presso specifici negozi sul territorio, ciò sta a significare che gli utenti saranno costretti a recarsi personalmente in un punto vendita in Lombardia, Toscana, Piemonte o Affi, per riuscire ad approfittare dei medesimi sconti (non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale). E’ presente, come al solito ormai, il Tasso Zero, con pagamento rateizzato a partire da 199 euro.

Trony: con queste offerte si raggiungono ottimi sconti

All’apice del volantino Trony troviamo alcuni dei migliori prodotti in promozione, quali possono essere Apple iPhone 11 Pro, disponibile alla cifra di 879 euro, ma anche iPhone 12 Pro, acquistabile a 1189 euro, o anche l’ultimo Xiaomi Mi 11 a 899 euro.

Scendendo poi verso la fascia media del mercato della telefonia, si scovano alcune occasioni decisamente interessanti, in particolare si potranno acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A54, Oppo A94, Oppo A53, Motorola G10, Motorola E6s, Motorola G30, Oppo A73, Xiaomi Mi 10T Lite e Samsung Galaxy A71.

Naturalmente sono disponibili altre ottime promozioni da non perdere decisamente di vista, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.