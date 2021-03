Operatori telefonici: clienti sorpresi, nuovi aumenti di TIM, Vodafone e Tiscali

Non c’è mai fine al peggio. E così, per ricordarci di questo, gli operatori telefonici lanciano sporadicamente delle rimodulazioni sconfortanti. Non tutte le compagnie però utilizzano questa tecnica: c’è chi, come Iliad, mantiene la parola da anni rendendo l’esperienza con i clienti unica. A quanto ammontano dunque le nuove tariffe di TIM, Vodafone e Tiscali? Scopriamolo insieme.

Operatori telefonici: i nuovi costi di TIM, Vodafone e Tiscali

Iniziamo subito da Tiscali. Il gestore ha aumentato i piani tariffari di 2,99 euro al mese. In cambio però ha aggiunto 60 minuti di chiamate aggiuntive, 10 SMS e 1 Giga di traffico dati in 4G LTE.