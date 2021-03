Dal mese di aprile 2021, l’operatore Tim inizierà a proporre ad alcuni suoi già clienti ricaricabili le nuove offerte tariffarie della gamma Tim xTe Unlimited che prevedono minuti illimitati, SMS illimitati e Giga illimitati di traffico internet mobile in 4G.

Dopo Tim Ten Go Senza Limiti XL già in commercio da Settembre 2020 e le offerte ricaricabili Tim Ten Go Senza Limiti e Tim Ten Go Senza Limiti XXL in commercio da fine Febbraio 2021, arriveranno le offerte xTe Unlimited M, xTe Unlimited L e xTe Unlimited X. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim: stanno per arrivare le offerte xTE Unlimited M, L e X

La prima offerta è la TIM Ten Go Senza Limiti con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 15.99 euro al mese. xTe Unlimited M propone invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 16.99 euro al mese.

Continuiamo con la TIM Ten Go Senza Limiti XL con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 17.99 euro al mese. La xTe Unlimited L propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 18.99 euro al mese.

Le ultime due sono la xTe Unlimited X con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 19.99 euro al mese. Ed infine la TIM Ten Go Senza Limiti XXL con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 23.99 euro al mese. Per scoprire i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.