Le piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ si aggiornano ogni mese con tante nuove serie TV per i propri abbonati. Scegliere cosa guardare nel gigantesco mare delle muove uscite non è sempre facile, ecco perché avere una guida che possa aiutare ad orientarsi può tornare davvero comodo. Proprio in virtù di ciò abbiamo deciso di aiutarvi nella scelta della migliore serie TV da guardare nel mese di aprile.

Serie TV: il meglio del mese di aprile

Zero: Partiamo con una serie TV distribuita da Netflix e di produzione tutta italiana. Tratta dal romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano. Lo show racconta di Zero, giovane italiano che abituato a sentirsi invisibile, scopre di avere davvero questo super potere.

Theme: La piattaforma di streaming di Jeff Bezos lancerà, a partire dal 9 aprile; Theme, serie antologica ambientata negli anni ’50, racconta di una famiglia afroamericana che, dopo il trasferimento in North Carolina, dovrà affrontare inquietanti minacce soprannaturali e non.

Falcon e Winter Solider: Passiamo ora alla nuova serie di Disney+; Falcon and The Winter Soldier si posiziona sulla scia di WandaVision; la serie TV aggiunge un nuovo tassello all’universo cinematografico Marvel approfondendo la storia dei due supereroi più vicini a Capitan America.