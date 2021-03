I migliori operatori telefonici nel nostro Paese sono senza ombra di dubbio TIM, Vodafone, WindTre e Iliad, che nel mercato si lanciano delle continue sfide senza esclusioni di colpi. Ciò accade anche con altri operatori che sono più “piccoli” dal punto di vista aziendale, ma che comunque riescono a farsi valere con delle offerte di tutto rispetto.

Naturalmente, dinnanzi a varie offerte che vengono poste ai clienti, viene da chiedersi nel momento della scelta quale operatore mette a disposizione degli utenti la velocità di connessione più conveniente, ovviamente per quanto riguarda download e upload.

Le nostre domande possono trovare risposta direttamente da SpeedTest di Ookla, che ci dice chi è il vincitore mediante dei confronti su vari test fatti nel 2020. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Operatori telefonici: WindTre è il più veloce di tutti

In base ai test che sono stati effettuati sulla piattaforma citata sopra, nel Q3 e Q4 del 2020, pare che sia WINDTRE l’operatore telefonico più veloce dello Stivale. Le analisi effettuate hanno mirato a mettere a disposizione degli utenti un risultato che possa essere quanto più oggettivo possibile, facendo l’analisi delle connessioni delle varie nazioni tramite la raccolta di 7 milioni di test, tutti condotti dagli utenti su iOS e Android.

Dai dati emersi nei test, si può vedere come nel nostro Paese in media la rete offre una velocità in download mediamente di 46,82 Mbps e in upload di 13,79 Mbps. Troviamo WINDTRE al primo posto e Iliad al secondo, due posti sicuramente inaspettati. TIM, invece, “dimenticata” al quarto posto.