Whatsapp ha annunciato sul suo blog ufficiale che gli utenti della versione desktop potranno effettuare chiamate individuali e videochiamate in modo privato e sicuro.

Ecco tutte le novità

Il numero di chiamate effettuate su Whatsapp è aumentato notevolmente dalla quarantena nel 2020. Durante la notte di Capodanno, Whatsapp ha raggiunto un nuovo record con 1,4 miliardi di chiamate e videochiamate in un solo giorno.

Per ottimizzare le chiamate su WhatsApp Web, la piattaforma offre una finestra indipendente ridimensionabile sullo schermo del computer, che viene sempre mostrata in primo piano in modo da non perdere le videochiamate in una scheda del browser o tra una sfilza di finestre aperte.

“Le chiamate e le videochiamate da Whatsapp sono crittografate end-to-end, quindi WhatsApp non può vederle o sentirle, indipendentemente dal fatto che chiami dal telefono o dal computer” , si legge nel blog.

Whatsapp ti permette di nascondere l’ora dell’ultima connessione ai tuoi contatti. Tieni presente che modificando questa impostazione, non sarai nemmeno in grado di vedere l’ora dell’ultima connessione degli altri contatti.

Un’altra funzione nascosta di Whatsapp è ascoltare le registrazioni prima di inviarle. Entra nella chat della persona a cui desideri inviare l’audio e premi il pulsante del microfono per alcuni secondi per avviare la registrazione. Quindi scorri verso l’alto per correggere la registrazione. Quando hai finito di parlare, esci dalla chat e accedi di nuovo per ascoltare il messaggio prima di inviarlo.

