Serie TV: i nuovi arrivi di aprile su Netflix (e non solo)

Un altro mese è quasi passato e siamo ormai nel bel mezzo della primavera. Quale miglior momento per inaugurare l’inizio della stagione, se non con una bella carrettata di serie tv? Tenetevi forti, perché show come questi non li avete mai visti!

Serie TV: è tempo di novità per le piattaforme di streaming

Le serie TV in arrivo non sono poche. Proprio per questo non perdiamo ulteriore tempo: ecco le opere che vedrai ad aprile sulle piattaforme Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+.

Papà non mettermi in imbarazzo, Stagione 1 (14 aprile 2021)

La protagonista di questa serie tv leggera ispirata al rapporto tra padre e figlia, è Jamie Foxx. Egli veste i panni di Brian Dixon, imprenditore e padre single, alle prese con la figlia Sasha (Kyla-Drew), la quale vuole allacciare i rapporti dopo anni vissuti con la madre. Da qui l’uomo cambia completamente vita, cercando nel frattempo consigli genitoriali dal padre e dalla sorella.

Zero, Stagione 1 (21 aprile 2021)

In questi caso invece il personaggio principale è un giovane ragazzo della periferia di Milano chiamato Zero e interpretato da Giuseppe Dave Seke. Egli è dotato di un potere: l’invisibilità, e con questa salverà la zona (quartiere Barrioda) da una decadenza a primo impatto irreversibile. Non sarà però solo, perché verrà aiutato da Sharif (Haroun Fall), Inno (Madior Fall), Momo (Richard Dylan Magon) e Sara (Daniela Scattolin).

Tenebre e Ossa, Stagione 1 (23 aprile 2021)

Eric Heisserer in questa nuova serie tv ha voluto unire il fascino al macabro dando vita ad un mondo abitato da creature terrificanti che si nutrono di carne umana. La protagonista della storia è Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li), e sarà l’unica speranza per il pianeta. Tutto merito del suo strano potere…

Non perdete poi le serie tv di Netflix The Serpent, Stagione 1 (2 aprile 2021), Prank Encounters – Scherzi da brivido, Stagione 2 (1 aprile 2021), The Big Day, stagione 2 (7 aprile 2021). Queste hanno la firma Netflix, ma ci sono altri arrivi come: