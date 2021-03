Come promesso da Sony da qualche tempo, è finalmente ripartita la campagna Play At Home, una modalità già sperimentata nel corso del 2020, che permetteva di scaricare gratuitamente diversi titoli per console da aggiungere alla propria libreria per sempre e da giocare durante la quarantena. Con il ritorno delle restrizioni più dure nel corso di questo marzo 2021, che saranno probabilmente prorogate anche ad aprile, Sony viene in soccorso dei giocatori più appassionati, con una nuova serie di giochi da scaricare sul proprio account in maniera completamente gratuita. Ma vediamo insieme di quali titoli si tratta.

Nove titoli da giocare durante la quarantena

Ottime notizie per tutti gli appassionati, che da oggi si ritroveranno (dopo averli scaricati) moltissimi titoli da provare e giocare anche in VR. I titoli sono i seguente:

Abzu – Dai creatori di Journey, Flower e The Pathless, ABZÛ è una bellissima avventura sottomarina che evoca il sogno dell’ immersione subacquea .

– Dai creatori di Journey, Flower e The Pathless, ABZÛ è una bellissima avventura sottomarina che evoca il sogno dell’ . Enter the Gungeon – Enter the Gungeon è un gioco di esplorazione dei sotterranei con scontri a fuoco che segue una banda di emarginati impegnati a cercare l’autoassoluzione tramite sparatorie, saccheggi, schivate e ribaltamenti di tavoli per raggiungere il leggendario tesoro supremo di Gungeon .

– Enter the Gungeon è un gioco di esplorazione dei sotterranei con scontri a fuoco che segue una banda di emarginati impegnati a cercare l’autoassoluzione tramite sparatorie, saccheggi, schivate e ribaltamenti di tavoli per raggiungere il leggendario tesoro supremo di . Rez Infinite – Preparati all’ultima versione di Rez : un emozionante viaggio nella realtà virtuale fatto di esperienze sensoriali e azione, rimasterizzato e migliorato dai membri del team di sviluppo originale in esclusiva per PS4 e PlayStation VR .

– Preparati all’ultima versione di : un emozionante viaggio nella realtà virtuale fatto di esperienze sensoriali e azione, rimasterizzato e migliorato dai membri del team di sviluppo originale in esclusiva per PS4 e . Subnautica – Dopo l’atterraggio di fortuna in un mondo acquatico alieno , l’unica direzione che puoi seguire è verso il basso .

– Dopo l’atterraggio di fortuna in un , l’unica direzione che puoi seguire è verso il . The Witness – The Witness è un titolo per giocatore singolo ambientato in un mondo liberamente esplorabile con decine di scenari e oltre 500 enigmi . Questo gioco rispetta la tua intelligenza e il valore del tuo tempo.

– The Witness è un titolo per giocatore singolo ambientato in un mondo liberamente esplorabile con decine di scenari e . Questo gioco rispetta la tua intelligenza e il valore del tuo tempo. Astro Bot Rescue Mission – Scopri i giochi di piattaforme come non li hai visti prima, grazie a PlayStation VR , in questa emozionante operazione di salvataggio.

– Scopri i giochi di piattaforme come non li hai visti prima, grazie a , in questa emozionante operazione di salvataggio. Moss – Moss è un puzzle game d’avventura per giocatore singolo, nonché una nuova IP creata da Polyarc per la piattaforma VR . In Moss , i giocatori incontrano Quill , una giovane topolina con grandi sogni che superano i confini della sua colonia.

– Moss è un puzzle game d’avventura per giocatore singolo, nonché una nuova IP creata da per la piattaforma . In , i giocatori incontrano , una giovane topolina con grandi sogni che superano i confini della sua colonia. Thumper – Thumper è violenza ritmica: azione ritmata, velocità pazzesca e fisicità brutale. Tu sei un insetto spaziale. Affronta il vuoto infernale e sfida una testa gigantesca e delirante che viene dal futuro.

– Thumper è violenza ritmica: azione ritmata, velocità pazzesca e fisicità brutale. Tu sei un insetto spaziale. Affronta il e sfida una testa gigantesca e delirante che viene dal futuro. Paper Beast – Vivi un’odissea onirica nella realtà virtuale. Scopri un ecosistema selvaggio nato dai dati perduti su Internet. Sii il primo ad esplorare un mondo popolato da creature esotiche e sorprendenti e plasma l’ambiente intorno a te per superare ostacoli e puzzle.

Questi giochi saranno disponibili per il download fino al 23 aprile, alle ore 5 del mattino. Per tutti i possessori di PlayStation 4 non resta che affrettarsi e aggiungerli tutti al proprio account per riempire un po’ il tempo passato a casa.