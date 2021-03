Una nuova minaccia mette in pericolo il credito dei nostri cellulari, ci riferiamo al fenomeno del Ping Call. Le truffe online stanno diventando sempre più frequenti e termini come phishing, vishing e Sim Swap stanno diventando comuni nella nostra quotidianità. A questo genere di truffe si affianca poi una nuova tecnica conosciuta con il nome di Ping Call.

Il Ping Call, il cui significato letterale è di chiamata rimbalza, è una pratica che sta prendendo sempre più piede. Questa tecnica fraudolenta consiste nell’effettuare far trovare ad un utente una chiamata senza risposta. Nel momento in cui si proverà a richiamare il numero verranno addebitati una serie di costi supplementari rispetto alla tariffa base. Ma la truffa non si ferma qui.

Ping Call: ecco come viene azzerato il credito residuo

Oltre a ciò spesso quando si chiama questi numeri, tendenzialmente con prefissi inglesi o tunisini, vengono simulate interferenze o disturbi per tenere quanto più tempo possibile l’utente alla cornetta. Il consiglio in questi casi è di prestare la massima attenzione e di non richiamare numeri con i prefissi di questi paesi, in special modo quando non si è in attesa di telefonate.

Se si riceve una chiamata sospetta ma si vuole comunque verificare l’origine della telefonata sarà sufficiente contatore il proprio operatore. Per una verifica più veloce è inoltre possibile digitare il numero in questione su internet. Questo genere di truffe sono molto pericolose ed è facile cadere vittima; se si ha il sospetto di essere stati contattati da una chiamata Ping Call è sempre bene contattare la Polizia Postale per effettuare una segnalazione.