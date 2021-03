MediaWorld assolutamente da sogno con il nuovo volantino che l’azienda ha deciso di lanciare nel periodo corrente, rendendolo effettivamente disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio, e senza limitare le possibilità di acquisto a specifici utenti.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi agli sconti, potranno anche decidere di recarsi sul sito ufficiale, ricevendo in cambio la merce al proprio domicilio. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna della stessa, sono sempre da aggiungere, raggiungono al massimo 10 euro, a meno che non venga acquistato un elettrodomestico. E’ presente, se interessati, anche il Tasso Zero con rateizzazione senza interessi, richiedibile dagli utenti che spenderanno più di 199 euro.

MediaWorld: le offerte sono assolutamente grandiose

Le offerte MediaWorld fanno sognare tutti gli utenti che vogliono spendere poco, e godere ad esempio di un prodotto brandizzato Apple. Grazie alla corrente campagna sarà possibile acquistare un iPhone 12 a 899 euro, oppure scendere verso i vecchi modelli, pagando 879 euro per un iPhone 11 Pro o 699 euro per l’iPhone 11 con 128GB di memoria interna.

Sono presenti anche modelli con sistema operativo Android, sono i più economici fra tutti, infatti hanno prezzi che non superano i 300 euro, ed includono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A12 o Samsung Galaxy A52.

Le offerte del volantino MediaWorld chiaramente non terminano qui, se volete conoscerle da vicino dovete aprire le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.