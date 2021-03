La Casa di Carta è ormai, a tutti gli effetti, un fenomeno di dimensioni globali. La serie TV è riuscita ad entrare nel cuore dei fan che adesso aspettano impazienti l’uscita della nuova stagione dello show. L’attesa, per fortuna, non sarà ancora molto lunga anche se lo show ha dovuto subire dei rallentamenti a causa della pandemia; i fan restano comunque in trepidante attesa.

Ad ansimare i fan, oltre all’attesa, anche una serie di voci che si sono sfuggite negli ultimi tempi; tra le pieghe di internet infatti aveva iniziato a farsi largo la possibilità di una cancellazione de La Casa di Carta, uno stop molto simile a quello subito da Black Mirror. Fortunatamente sembra che questo pericolo sia stato scongiurato e i fan possono restare sereni.

La Casa di Carta: ecco cosa sappiamo

Ad oggi, per quanto riguarda la nuova stagione de La Casa di Carta, si hanno tanti indizi ma poche prove. Proprio uno di questi indizii ci è stato fornito qualche mese fa da Najwa Nimri. L’attrice che interpreta il detective Alicia Sierra, proprio durante una sessione di riprese, tra una ciak e l’altro ha fatto partire una diretta che la ritraeva in abiti di scena a ma senza pancione.

Resta dunque da capire quale possa essere il destino del bambino che porta in grembo soprattuto perché l’ultima puntata della scorsa stagione de La Casa di Carta ha messo la donna faccia a faccia con il Professore. Non resta dunque che attendere l’uscita della prossima stagione della serie Netflix per conoscere il destino della banda del Professore e del commissario Sierra.