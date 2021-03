Iliad: ancora 4 giorni utili per sottoscrivere la Flash 100 a 9,99 euro

Di dubbi ce ne erano pochi in merito al fatto che Iliad potesse un giorno dominare le classifiche di gradimento del mondo della telefonia. Ogni utente alla ricerca di un gestore nuovo per la sua esperienza, valuta almeno una volta le promo di questa realtà, la quale si afferma come la più prolifica attualmente.

A favorire questa attitudine del pubblico, sono le grandi offerte che il gestore ha rilasciato inizialmente e che coltiva da tempo. Le prime promo sono ancora in parte disponibili sul sito ufficiale di Iliad, anche se sarebbero state rilasciate nuove opzioni molto più interessanti. Ne è un chiaro esempio l’ultima promo lanciata a marzo, la quale avrà ancora 4 giorni per essere sottoscritta. Si tratta di una soluzione molto interessante sia per il prezzo che per i contenuti.

Iliad: la nuova Flash 100 è ancora disponibile e include il meglio al suo interno con il 5G in regalo

Flash 100: è proprio questo il nome che non esce dalla mente delle persone che stanno ricercando un nuovo gestore. La promozione appartiene a Iliad, azienda che vuole mostrare tutte le sue capacità concentrati all’interno di un’unica soluzione mobile.

Questa, che sarà disponibile fino al prossimo 31 marzo, concede agli utenti un’esperienza completa, la quale spazia tra contenuti e prezzo mensile. Con una cifra di soli 9,99 € ogni 30 giorni, gli utenti potranno assicurarsi anche il 5G gratis, offerto proprio da Iliad.

All’interno della promo ci sono poi i minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web.