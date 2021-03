Iliad ha una grande sorpresa per tutti i suoi clienti in questo mese di Marzo. Il provider francese ha infatti lanciato la promozione chiamata Flash 100. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet. La vera sorpresa di questa ricaricabile è però tutta in tre servizi gratuiti, tra cui spicca il 5G.

Iliad lancia la Flash 100: il 5G è gratis, così come questi due servizi

In primo luogo tutti i clienti che scelgono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione le telefonate senza limiti verso i paesi esteri. Gli utenti di Iliad potranno quindi comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza costi aggiuntivi rispetto a quelli della ricaricabile di riferimento. Il provider francese prevede telefonate verso l’estero compatibili con sessanta paesi. Sempre con la Flash 100, i clienti avranno a loro disposizione la segreteria telefonica, sempre a costo zero. In controtendenza rispetto ad una precisa scelta di TIM, Vodafone e WindTre, coloro che hanno una SIM con Iliad non dovranno spendere credito per ascoltare i messaggi in segreteria.