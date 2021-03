Il volantino Esselunga vuole essere il primo della classe anche a fine marzo, per questo motivo ha presentato una soluzione veramente interessante ed in grado di attirare l’attenzione della maggior parte dei consumatori attualmente alla ricerca dell’offerta perfetta sulla tecnologia.

La campagna promozionale è disponibile ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali, fino al 3 aprile; stando a quanto comunicato, le scorte non dovrebbero rappresentare in nessun modo un problema, di conseguenza potreste anche recarvi gli ultimi giorni e teoricamente dovreste trovare ugualmente disponibilità.

La soluzione più allettante del volantino vede la possibilità di ricevere il powerbank SBS da 20’000mAh (il cui valore commerciale ricordiamo essere di circa 39,90 euro), a solo 1 euro. Per ottenerlo l’utente non dovrà fare altro che acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, e poi aggiungere la cifra indicata una volta giunto in cassa. La consegna sarà immediata, ed avverrà da parte degli addetti al punto vendita.

Esselunga: queste sono le offerte più in voga del periodo

Le occasioni racchiuse all’interno del volantino Esselunga, almeno per quanto concerne il mondo della tecnologia, non vanno oltre i 500 euro di spesa. Se non per la presenza del penultimo top di gamma di casa Apple, quale è l’iPhone 11, oggi disponibile al prezzo di 698 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

Tutti gli altri prodotti rientrano nella cifra indicata poco sopra, ma nascondono qualche piccola occasione da non lasciarsi sfuggire, come Oppo Reno 4Z 5G a 268 euro, ma anche l’ottimo Apple iPhone SE 2020 a soli 478 euro.