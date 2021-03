Sorprese a non finire per tutti gli utenti nel corrente volantino Comet, qui gli utenti si scontrano con una campagna promozionale che riserva loro ottime occasioni tra cui poter scegliere, riuscendo nel contempo a garantire un risparmio decisamente superiore alle aspettative.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi della stessa azienda, è stato attivato sia nei negozi in Italia (senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo), ma anche online sul sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per un acquisto dal divano di casa, si ritroveranno comunque a godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine avrà valore complessivo superiore ai 49 euro.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono codici sconto Amazon e le occasioni migliori attualmente disponibili.

Comet: la spesa è ridottissima per ogni utente

A differenza di altre campagne promozionali, con le quali le aziende hanno cercato di invogliare gli utenti all’acquisto dei top di gamma, in questo caso ci troviamo di fronte ad un volantino con tutti smartphone in vendita a meno di 499 euro.

I migliori modelli disponibili rientrano tra Oppo Reno 4Z, samsung Galaxy A51, Motorola G30, Motorola G9 Power, Samsung Galaxy A20s, Oppo A53s, Oppo A72 o Oppo A73, riuscendo ad arrivare ad ogni modo anche allo Xiaomi Mi 10T Pro da 499 euro, il più interessante in termini di rapporto qualità/prezzo.

Chiaramente il volantino Comet riserva tantissime altre occasioni in grado di catturare l’attenzione dei consumatori, per questo motivo si consiglia caldamente la visione delle pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.