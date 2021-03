Da Euronics è stato recentemente attivato un SottoCosto destinato a far parlare di sé, in quanto porta sul mercato italiano prezzi bassissimi, con possibilità di accedervi finalmente senza limitazioni o vincoli particolari. A differenza di quanto accaduto in passato, gli utenti potranno godere degli stessi identici sconti in ogni negozio in Italia, senza gli odiosi vincoli regionali (o di soci).

Essendo a tutti gli effetti una campagna promozionale SottoCosto, è bene comunque ricordare che le scorte distribuite nelle varie location sono limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare (e non verranno rifornite), prima dell’eventuale scadenza della campagna. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, affrettate la scelta, in modo da non restarne tagliati fuori.

Euronics: con il SottoCosto non si scherza

Come tutti i SottoCosto visti in passato, anche nella campagna di Euronics abbiamo la possibilità di trovare un numero sempre crescente di sconti e di promozioni ugualmente molto interessati.

I top di gamma effettivamente coinvolti toccano i vari brand del momento, quali sono Xiaomi Mi 11 5G, disponibile all’acquisto a 899 euro, scendendo poi verso il più economico Xiaomi Mi 10T Pro, il cui prezzo di 499 euro lo rende davvero un best buy, ma senza dimenticarsi dei nuovi Oppo Find X3, Samsung Galaxy S21 o i più datati Motorola Razr 5G da 999 euro e Apple iPhone 11, in vendita a soli 699 euro.

