Nel corso degli ultimi anni il mondo automobilistico è stato profondamente segnato da un lungo dibattito relativo alle differenze, in termini di emissioni di CO2, tra il Diesel e l’Elettrico. Nonostante siano milioni gli automobilisti che hanno deciso di passare definitivamente all’Elettrico, ad oggi sono altrettante le persone che continuano a difendere l’ecosostenibilità del Diesel. Al fine di chiarire definitivamente la questione, di recente un rinomato istituto Tedesco ha deciso condurre alcune indagini approfondite a riguardo. Scopriamo quindi di seguito quanto emerso.

Diesel contro Elettrico: ecco la scelta giusta per aiutare il pianeta

Come ben sappiamo, purtroppo, negli ultimi anni milioni di automobilisti in possesso di uno o più veicoli con motore Diesel, sono stati costretti a passare intere giornate in casa a causa dei continui blocchi imposti sulla circolazione. Possiamo facilmente immaginare, dunque, che l’obiettivo principale di queste limitazioni è stato quello di risanare, seppur in parte, l’aria che respiriamo quotidianamente, riducendo quindi i livelli di emissione di CO2.

Stando a quanto riportato dall’istituto Ces-Info di Monaco di Baviera, però, pare che la situazione sia completamente diversa da quella che noi tutti immaginiamo. Dopo aver condotto alcuni test sui livelli di emissione di una Tesla Model 3 e di una Mercedes C220d è infatti emerso che, il modello Elettrico, rilascia nell’aria un quantitativo di CO2 decisamente superiore alla controparte Diesel. Di seguito sono riportati riportati i valori rilevati nella fase di test: