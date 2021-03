Le offerte racchiuse all’interno del volantino Coop e Ipercoop riescono sicuramente a catturare alla perfezione l’attenzione degli attenti consumatori alla ricerca del risparmio perfetto, sebbene comunque sia una campagna decisamente limitata, dal punto di vista territoriale.

Il volantino nasce per essere accessibile solamente nei punti vendita fisici, ma più precisamente nelle sole regioni di Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia e Marche. Gli utenti che vorranno acquistare dovranno recarsi personalmente presso gli stessi negozi, senza avere la possibilità di affidarsi effettivamente al sito ufficiale dell’azienda.

Con i codici sconto Amazon distribuiti gratuitamente dal nostro canale Telegram, avrete l’opportunità di accedere ai migliori prezzi bassi del momento, scopriteli subito qui.

Coop e Ipercoop: quali sono le migliori offerte

L’attenzione di Coop e Ipercoop, nonostante l’hype generato dal volantino, è stata riservata prevalentemente alla fascia intermedia del segmento della telefonia mobile, qui infatti si possono scovare buone occasioni, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La più interessante fra tutte riguarda chiaramente l’Oppo Reno 4Z, un dispositivo reso disponibile in Italia nell’autunno del 2020, ed oggi in vendita a 299 euro nella variante completamente sbrandizzata. Non mancano anche soluzioni più economiche, del calibro di Alcatel 1 SE 2020, Xiaomi Redmi 9 e Redmi Note 9S, con prezzi che non andranno effettivamente oltre i 169 euro.

Il volantino Coop e ipercoop non si ferma qui, potete scoprire ogni singola offerta riservata per voi, aprendo subito le pagine che abbiamo inserito come galleria fotografica, ricordando però che sono limitate esclusivamente ad una ristretta cerchia di negozi in Italia, nemmeno sul sito ufficiale.