TIM rientra nella lista di quelli operatori che offrono ai loro utenti il vantaggioso bonus internet. Anche in questa primavera, i clienti del provider italiano potranno accedere al vantaggioso bonus dal valore di 500 euro per attivare un piano di Fibra Ottica e contestualmente acquistare un tablet.

TIM, il nuovo bonus dal valore di 500 euro per Fibra e tablet

La strategia commerciale di TIM si allinea perfettamente con le operazioni e le promozioni previste daWindTre, da Vodafone e da altri operatori. Anche con TIM, quindi, il bonus internet sarà diviso in due parti proporzionali. Una prima parte dell’incentivo potrà essere utilizzata come sconto netto per le offerte di telefonia fissa, mentre una seconda parte dell’incentivo sarà utile per acquistare un tablet.

I clienti intenzionati a richiedere il bonus internet dovranno seguire le condizioni previste da TIM e da altri provider. La compagnia italiana rilascia l’incentivo a tutti gli abbonati che presentano un’attestazione ISEE il cui valore economico sia uguale o inferiore alla cifra di 20mila euro.

L’offerta di TIM prevista con il bonus internet prevede un costo di rinnovo mensile pari a 19,90 euro. Nel prezzo mensile è già detratta la quota del bonus dedicata alla telefonia fissa. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti con la connessione con Fibra ottica senza limiti.

Come sottolineato, sempre con il bonus internet i clienti di TIM potranno acquistare un tablet a prezzi quasi vicino allo zero. In particolare, la compagnia italiana mette a disposizione del suo pubblico il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi al costo di 29,90 euro.