Coop e Ipercoop strapazzano letteralmente Unieuro con un nuovo volantino che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta occasione per cercare di spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto effettuato, riuscendo a godere di buoni prodotti, al giusto prezzo di vendita.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo differisce da quanto siamo solitamente abituati a vedere per un dettaglio molto importante, risulta essere limitata solo ed esclusivamente in alcuni specifici punti vendita (non è accessibile online sul sito ufficiale). Gli utenti possono godere infatti degli stessi sconti recandosi personalmente in un negozio in Emilia Romagna, Sicilia, Marche, Puglia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Iscrivendovi al nostro canale Telegram avrete la certezza di poter ricevere sul vostro smartphone i codici sconto Amazon e scoprirete anche i migliori prezzi bassi del momento.

Coop e Ipercoop non deludono le aspettative: ecco i migliori sconti

A differenza di quanto vediamo presso altre realtà in Italia, da Coop e Ipercoop gli smartphone in promozione rientrano quasi esclusivamente entro la fascia dei 300 euro, qui gli utenti possono difatti godere di alcune ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, prima fra tutte l’attivata su Oppo Reno 4Z, disponibile all’acquisto a 299 euro.

Scendendo poi nella qualità generale, ed ovviamente nei prezzi di vendita, si incrociano anche i vari Xiaomi Redmi Note 9S, Alcatel 1 SE 2020 o per finire Xiaomi Redmi 9, tutti disponibili al massimo a 169 euro.

Nell’eventualità in cui vogliate approfondire la conoscenza con il volantino Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo, e scorrerle in maniera molto dettagliata.