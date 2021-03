WindTre mette a disposizione di tutti i suoi clienti il vantaggioso “Bonus internet”. Il gestore arancione si unisce quindi alla lista di altri provider italiani che offrono agli utenti la possibilità ottenere uno sconto molto vantaggioso per le offerte di Fibra ottica. Per attivare il “bonus internet” sarà necessario presentare un’attestazione ISEE con valore economico dal valore uguale o inferiore a 20mila euro.

WindTre, le promozioni Fibra ottica con bonus internet incluso

I clienti di WindTre possono quindi ricevere uno sconto netto di 500 euro sulle offerte legate alla telefonia fissa. In maniera contestuale, con lo sconto di 500 euro sarà anche possibile attivare un coupon per l’acquisto di un tablet.

WindTre mette a disposizione di tutti i suoi clienti l’offerta SuperFibra. Questa promozione, con l’incentivo già scalato sul prezzo finale prevede un costo mensile di 7,31 euro per i primi dodici rinnovi. Gli utenti avranno a loro disposizione la connessione internet illimitata con le velocità della Fibra ottica con chiamate senza limiti verso tutti. In più come ulteriore extra, gli abbonati riceveranno a costo zero il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus.

I clienti di WindTre che beneficiano del “bonus internet” potranno al tempo stesso aderire ad una seconda versione dell’offerta SuperFibra. In questo caso, il prezzo da pagare per gli abbonati sarà di 12,31 euro sempre per il primo anno. Il pacchetto dei consumi prevede sempre connessione senza limiti e telefonate verso tutti. Per la scelta del tablet, gli utenti riceveranno un Samsung Galaxy TAB S6 LITE al prezzo di 159,99 euro