Esisteva un tempo in cui WhatsApp era una semplice chat fatta solo di messaggi di testo e alla meglio qualche emoticon. Nel corso del tempo però il servizio si è arricchito con nuove funzionalità come la possibilità di mandare video e soprattutto messaggi vocali. L’utenza su questa funzione resta spaccata, c’è chi la ama e chi la odia.

Per chi vede nei messaggi vocali l’ultima punizione che l’universo ha voluto scagliare sull’uomo nulla può risultare più irritante dei classici audio che potrebbero essere benissimo dei podcast. Sembra però che per questi utenti stia per arrivare una funzione che, se non può risolvere il problema, può quantomeno “velocizzarlo“. Stando alle ultime indiscrezioni infatti il servizio di messaggistica istantanea sta per implementare la possibilità di aumentare la velocità di riproduzione delle note audio.

WhatsApp: arriva la possibilità di accelerare le note audio

L’indiscrezione è stata resa nota da WabetaInfo; sempre alla ricerca delle ultime novità pronte ad essere introdotte dal servizio di messaggistica. Benché di solito le notizie riportate dal gruppo siano fondate la funzione non sarebbe ancora presente in nessuna versione preliminare. Si tratterebbe dunque, ad oggi, si una semplice voce, anche se, gli indizi sembrano tutti puntare verso una direzione.

Nonostante si debba ancora predisporre l’implementazione di questa featrure non dovrebbe richiedere troppo tempo ai programmatori. In fondo la possibilità di accelerare i messaggi è una caratteristica già disponibile anche in altri servizi di messaggistica come Telegram; sembra comunque solo questione di tempo prima di vedere la nuova funzione per accelerare i messaggi vocali anche sulle chat di Whatsapp.