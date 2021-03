Il catalogo di Netflix ci offre ogni giorno la possibilità di visionare migliaia e migliaia di serie TV e Film di successo. Tra queste, non a caso, c’è anche la tanto apprezzata serie TV Peaky Blinders. Dopo il forte successo ottenuto dalla quinta stagione, ad oggi milioni di persone in tutto il pianeta non attendono altro che il rilascio di novità in merito alla sesta season dello show. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito tutte le ultime novità che arrivano dal fronte BBC.

Peaky Blinders: ecco le ultime novità dal set

Come possiamo facilmente immaginare, anche Peaky Blinders è stata fortemente colpita dalla pandemia di Covid-19 che, di fatto, ha costretto la produzione a sospendere le riprese. Ciononostante, però, da alcune settimane le riprese sono finalmente ripartite, come suggeriscono alcune immagini pubblicate online. Per mettere le proprie mani sulla nuova season, però, bisognerà attendere la fine dell’anno in corso o gli inizi del 2022.

La quinta stagione, come ben sappiamo, ha segnato un vero e proprio record di ascolti, arrivando a quota 7 milioni di spettatori. Con la sesta ed ultima stagione, però, gli sceneggiatori si avvicineranno sempre di più agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, andando quindi a rispettare la visione di Steven Knight ovvero che la storia sia ambientata tra le due Guerre.

Nonostante il finale della season si avvicini, Peaky Blinders potrebbe ritornare nuovamente con un film o, addirittura, con degli spin-off. A confermarlo è proprio lo scrittore Steven Knight che, alcuni mesi fa, ribadì l’intenzione di portare Shelby sul grande schermo.