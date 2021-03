Expert regala a tutti gli effetti magiche emozioni agli utenti che sceglieranno di acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, in cambio è pronto ad arrivare gratis la macchina per il caffè, marchiata Borbone, con 130 cialde in omaggio, del valore complessivo di 129 euro.

La via per raggiungere a tutti gli effetti l’obiettivo prefissato, passa per l’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore tra quelli selezionati; prestate attenzione, non sarà necessario superare una determinata cifra di spesa, ma basterà selezionare il modello indicato da Expert. La consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa, non dovrete nemmeno attendere un determinato intervallo temporale per la consegna a domicilio. Gli acquisti potranno essere completati in tutti i negozi in Italia, o direttamente online sul sito ufficiale, con spedizione però a pagamento presso la propria abitazione.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon e tutte le occasioni più interessanti del periodo.

Expert: ecco i prezzi da non perdere

Nel caso in cui vorreste acquistare uno smartphone, potrete optare per uno a scelta tra Samsung Galaxy A32 a 259 euro, Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 159 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Redmi 9A a 99 euro, Huawei P40 a 459 euro, Huawei P40 Lite a 239 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, Realme 7 Pro a 279 euro, Motorola Moto G30 a 219 euro, Vivo Y20s a 169 euro, Motorola Moto G9 Play a 149 euro o similari.ù

Tutte le offerte migliori del volantino Expert le potete trovare direttamente nell’articolo, in questo modo potrete essere sicuri di riuscire ad accedere ai singoli sconti che l’azienda ha pensato per voi.