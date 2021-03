POCO presenta i nuovi smartphone POCO F3 e POCO X3 PRO

Ancora una volta POCO si conferma all’apice dell’attuale mondo degli smartphone, rilasciando ufficialmente i suoi due nuovi smartphone. Si tratta di POCO F3 e POCO X3 Pro, due dispositivi provenienti dalla stessa azienda ma con caratteristiche diverse.

Il target di pubblico a cui sono dedicati si differenzia in due categorie: quella che ama le prestazioni e l’intrattenimento e quella che ama il gaming nella sua forma più pura. In questo caso X3 Pro mostra tutte le sue caratteristiche ma POCO F3 non è da meno.

POCO F3: lo smartphone perfetto per prestazioni e intrattenimento

Provvisto del nuovo Qualcomm Snapdragon 870 5G, POCO F3 si prende la scena diventando il dispositivo più potente dell’azienda. POCO F3 presenta un DotDisplay AMOLED E4 da 6,67” con refresh rate a 120Hz, con tecnologia audio Dolby Atmos. Anche le sue linee sono molto interessanti vista la sinuosità e la sottigliezza che contraddistinguono un design tra i più ricercati in ambito smartphone, con di fianco il lettore delle impronte.

Lo smartphone integra un’aggiornata CPU Qualcomm Kryo 585 con velocità di clock fino a 3,2 GHz, la più alta attualmente sul mercato. L’esperienza di gioco cresce tantissimo grazie alla GPU Qualcomm Adreno 650. Il tutto viene reso ancor più interessante grazie alla presenza di due configurazioni tra RAM e ROM: 6+128 e 8+256GB. Il tutto messo in moto e alimentato dalla batteria da 4520 mAh con ricarica rapida a 33W.

Ampio spazio anche alla fotografia con le fotocamere sul retro in configurazione 48+8+5MP con intelligenza artificiale. Il tutto dotato di Audio zoom in fase di video.

POCO F3 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 30 marzo su po.co in tre colorazioni, Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue, al prezzo di 349,90€ per la configurazione da 6GB+128GB e al prezzo di 399,90€ per la versione da 8GB+256GB.

La configurazione da 6GB+128GB sarà in vendita fino al 5 aprile al prezzo early bird di 299,90€, mentre quella da 8GB+256GB al prezzo speciale di 349,90€ fino al 2 aprile

POCO F3: scheda tecnica

Display da DotDisplay AMOLED E4 da 6,67”, refresh rate a 120Hz, FHD+ 2400 x 1080, HDR10+;

CPU Qualcomm Snapdragon 870 5G, GPU Adreno 650

RAM 6/8GB LPDDR5, ROM 128/256GB UFS 3.1

Fotocamere: 48MP (f/1.79 mai camera, AF)+8MP (ultra wide camera f/2.2)+5MP (Telemacro camera f/2.4, AF), audio zoom, dual video, night mode, video 4K 60fps.

Fotocamera frontale: 20MP f/2.45, night mode, dual video

Batteria 4520 mAh, 33W fast charging

POCO X3 PRO: il gaming a portata di mano

In merito al design POCO X3 Pro conserva le linee del precedente X3, cambiando però profondamente sotto il cofano.

POCO X3 Pro mostra la sua potenza bruta con un processore Qualcomm Snapdragon 860, una delle piattaforme mobile 4G più potenti attualmente disponibili sul mercato. Questa piattaforma è provvista di una CPU Kryo 485 e di una GPU Adreno 640 che garantisce una resa grafica migliorata. Ecco quindi un’esperienza di gioco ultra-fluida e di alta qualità, anche nel caso di giochi 3D più pesanti con impostazioni grafiche elevate.

Il display è un’unità da 6,67″ in FHD su un pannello LCD DotDisplay con refresh rate a 120Hz. Dotato dello standard HDR10, lo schermo di X3 PRO riesce a fornire anche un’ottima protezione grazie allo standard Corning Gorilla Glass 6. Anche in questo caso ecco una configurazione RAM/ROM 6+128 e 8+256GB. La batteria da 5160 mAh con fast charging a 33W permette di non restare mai a corto di energia, mentre le fotocamere permettono di avere sempre gli scatti giusti nel palmo della mano: ecco quattro fotocamere in configurazione 48+8+2+2MP con fotocamera da 20MP frontale, proprio come F3.

Lo smartphone sarà disponibile su po.co nei colori Phantom Black e Frost Blue – a breve anche in Metal Bronze – a partire dalle ore 13:00 del 26 marzo al prezzo di 249,90€ per la versione da 6GB+128GB e di 299,90€ nella configurazione da 8GB+256GB. Entrambe le versioni saranno in vendita ad un prezzo early bird rispettivamente di 199,90€ e 249,90€ fino al 29 marzo.

POCO X3 PRO: scheda tecnica