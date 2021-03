Netflix è ancora la piattaforma streaming più popolare in Italia. Anche nel mese di Marzo ci sono potenziali clienti interessati a creare un piano di abbonamento per un catalogo sempre più ricco di film e di serie tv.

Come noto, Netflix ha eliminato la conveniente promozione del primo mese gratis per i nuovi abbonati. Tuttavia, tutti coloro che sono interessati a Netflix proprio in queste settimane potranno beneficiare di due offerte, garantite nell’ordine da TIM e Sky.

Netflix, le migliori iniziative da sfruttare per la tv streaming

La promozione di TIM si chiama Mondo Netflix. I clienti che scelgono di attivare questa vantaggiosa proposta pagheranno una quota di 12,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto prevede libero accesso ai contenuti di TIMvision ed alle serie tv e film del catalogo Netflix. Inoltre, gli utenti avranno a loro disposizione il decoder TIMvision Box a costo zero.

La seconda grande iniziativa è targata Sky. La piattaforma televisiva attiva sul satellitare ha da poco lanciato per i suoi clienti il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Il ticket ha un costo di 9,99 euro, prevede libero accesso ai titoli di Netflix ed inoltre garantisce un primo mese a costo zero.

Tanti utenti, infine, utilizzano anche i canali VPN per accedere a Netflix. Ricordiamo che, sfruttata in modo legale, la VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.