Gli ottimi sconti lanciati dal volantino Coop e ipercoop permettono a tutti i consumatori di raggiungere l’acquisto dei prodotti desiderati, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale, o essere obbligati a spendere cifre superiori alle aspettative.

Coloro che si vorranno avvicinare alla corrente campagna promozionale, devono comunque sapere che non risulta essere disponibile ovunque in Italia, ma sarà proposta in esclusiva presso i negozi fisici dislocati nelle regioni Marche, Veneto, Sicilia, Puglia, Friuli venezia Giulia e Emilia Romagna, fino al 24 marzo 2021, senza però vincoli sui quantitativi di scorte effettivamente distribuiti. Tutti i prodotti sono da considerarsi commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto saranno completamente sbrandizzati.

Coop e Ipercoop: il volantino riserva piacevoli sorprese

A differenza dei più importanti rivenditori di elettronica, in questo caso Coop e Ipercoop hanno voluto focalizzare la propria attenzione sulla fascia media della telefonia mobile, portando sconti interessanti solamente su modelli i cui prezzi non superano i 299 euro.

Il migliore proposto è chiaramente l’Oppo Reno 4Z, uno smartphone lanciato sul mercato verso la fine del 2020, e con il quale si possono godere di ottime prestazioni complessive, anche fotografiche. In alternativa risultano essere disponibili Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9 o Alcatel 1 SE 2020, tutti con prezzi che non andranno oltre i 169 euro necessari per il Redmi Note 9S.

I dettagli della campagna promozionale di Coop e Ipercoop sono raccolti solamente per voi nelle pagine che trovate nell’articolo.