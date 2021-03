Comet ha in serbo per tutti gli utenti italiani una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, in questi giorni l’azienda è riuscita a lanciare un volantino che promette un risparmio assolutamente assurdo, con prezzi molto più bassi del normale.

Alla base della soluzione troviamo la solita disponibilità su tutto il territorio nazionale, in particolare gli utenti potranno accedere agli stessi identici sconti sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio, con possibilità di acquisto sul sito ufficiale godendo anche di spedizioni gratuite per gli ordini del valore superiore ai 49 euro.

Comet: il volantino è pieno di occasioni

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero moltissimi, partono dalla fascia bassa, composta più che altro da Motorola G9 Power a 179 euro, Motorola E7 Plus a 119 euro, Motorola G10 a 189 euro e Motorola E7 Power a 149 euro, per salire lentamente verso soluzioni più invitanti. In particolare sarà possibile anche acquistare i vari Motorola G a 399 euro, Motorola G30 a 239e uro, Motorola E6s a 99 euro, Motorola E6 Play a 79 euro, Samsung Galaxy A51 a 239 euro, Samsung Galaxy A12 a 149 euro, Samsung Galaxy A72 a 499 euro, Samsung Galaxy A52 a 379 euro, Samsung Galaxy A32 a 279 euro, Oppo Reno 4Z a 279 euro, Oppo A53s a 169 euro e similari.

Non mancano chiaramente soluzioni più costose e dalla qualità più elevata, per questo motivo si consiglia caldamente di prendere visione delle pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo.