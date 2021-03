Una delle app più famose al mondo, nonché la prima in ambito di messaggistica istantanea, ossia WhatsApp, presto vi permetterà di velocizzare i messaggi vocali, così da rendere la riproduzione di lunghi messaggi più comoda. La nuova funzione è apparsa in alcuni primissimi indizi sulle Beta di alcuni utenti ed è stata immediatamente riportata da WABetaInfo, la quale sa sempre prima di tutti le novità del mondo WhatsApp.

WhatsApp: ecco come funzionerà la nuova funzione

Come ben sappiamo, le novità arrivano certamente su WhatsApp, ma ciò che non sappiamo è quando e quante novità. In tal caso, anche l’app di messaggistica usa il canale Beta che consente di inserire su queste versioni le novità solo per un numero limitato di utenti. Dunque, secondo la fonte, si sta già sviluppando sia per Android che per iOS una versione di WhatsApp che ci consentirà di velocizzare i messaggi vocali consentendo di ridurre i tempi d’ascolto.

Questa funzione non è mai stata introdotta in WhatsApp, a differenza di un’altra app di messaggistica, ossia Telegram, che ormai da quasi tre anni consente la velocizzazione di audio e video. Per i podcast e audiolibri, invece, è stata introdotta lo scorso anno.

Quindi, anche l’app di Mark Zuckerberg sta per adottare questa nuova funzione. Sicuramente una buona notizia per chi usa quest’app per messaggiare. Anche se non abbiamo specifiche sul funzionamento, pare che sia chiaro che sarà simile a ciò che abbiamo visto su Telegram. Non sono ancora chiari, però, i tempi di rilascio della funzione, come spesso accade con WhatsApp.