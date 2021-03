Vodafone è sempre presente nel mercato della telefonia mobile. Per i primi giorni di primavera, il gestore di telefonia mobile ha ben chiara la sua strategia. Ancora una volta, l’obiettivo sarà la competizione diretta con TIM e con Iliad per le nuove attivazioni di SIM. Tutti i clienti che sottoscrivono un contratto con Vodafone, con conseguente portabilità di linea, avranno accesso a due vantaggiose iniziative.

Vodafone, le nuove tariffe sino a 100 Giga contro TIM e Iliad

La prima promozione da non perdere per i clienti è la Special 100 Giga. Questa tariffa, attualmente la migliore in listino per Vodafone, prevede 100 Giga per la connessione internet con la presenza di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa sarà di 9,99 euro.

In maniera speculare, oltre alla Special 100 Giga, i clienti di Vodafone potranno anche attivare un’altra vantaggiosa offerta: la Special 50 Giga. Questa ricaricabile oramai classica per il gestore inglese prevede 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G, SMS verso tutti e chiamate senza limiti. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro al mese.

Queste due tariffe di Vodafone non potranno essere attivate online, ma solo ed esclusivamente rivolgendosi in un punto vendita ufficiale del provider. Solo i clienti che effettuano la portabilità da rete Iliad potranno scegliere di aderire ad una delle due ricaricabili con attivazione online.

La portabilità del numero da TIM, WindTre o Iliad resta condizione fondamentale per la sottoscrizione delle ricaricabili e per la dotazione di nuova SIM Vodafone.