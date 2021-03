Il rapporto tra i giovani e il mondo social è sempre stato caro a Instagram, la più nota piattaforma di condivisione di foto e video diretta da Zuckerberg che periodicamente lancia iniziative che mirano ad offrire un’esperienza utente quanto più sicura. Sono tanti i provvedimenti intrapresi da Instagram nel corso degli ultimi anni al fine contrastare fenomeni come il bullismo e alimentare un utilizzo quanto più sano della piattaforma.

Instagram: arriva una versione esclusiva per gli utenti under 13!

Instagram, così come altre piattaforme social, vietano attualmente l’iscrizione e l’utilizzo del servizio agli utenti minori di 13 anni ma la regola sembra non essere sufficiente al fine di porre rimedio ai rischi nei quali i più giovani possono incappare nel mondo del web. L’idea del colosso sarebbe quindi quella di proporre una nuova piattaforma Instagram dedicata esclusivamente agli under 13.

Mosseri e Diwanji, figure di spicco che si occuperanno della gestione del progetto, non hanno ancora chiarito quali saranno le misure adottate dalla nuova versione di Instagram ma hanno affermato di avere intenzione di proporre una piattaforma destinata ai più giovani tramite la quale i genitori potranno monitorarne l’utilizzo. Sicuramente assumerà maggior concretezza quanto già attuato dal colosso per sensibilizzare gli utenti più giovani all’utilizzo adeguato della messaggistica soprattutto in caso di messaggi ricevuti da adulti.

La nuova versione di Instagram è ancora in fase di sviluppo dunque è ancora impossibile prevedere una data entro la quale il colosso potrebbe rilasciarla. Sicuramente l’attesa non sarà particolarmente lunga e maggiori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.