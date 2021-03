Comet continua imperterrita a lanciare ottime campagne promozionali con le quali riesce a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, tra cui gli smartphone, senza comunque sentirsi costretti a rinunciare alla qualità generale degli sconti.

Data la natura effettiva del volantino, è bene comunque ricordare che gli acquisti saranno in parte limitati, ciò sta a significare che l’utente dovrà velocizzare sicuramente la scelta del prodotto, in modo da non restare definitivamente tagliato fuori dalla possibilità di accesso al modello desiderato. Tutti gli acquisti saranno effettuabili anche direttamente in negozio, senza limitazioni o vincoli territoriali, ma saranno da effettuare entro e non oltre il 28 marzo 2021.

Comet: nuovo volantino con offerte speciali

Il volantino Comet nasconde al proprio interno alcune piccole/grandi occasioni tra cui gli utenti potranno effettivamente destreggiarsi, in particolare sarà possibile accedere prima di tutto alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, rappresentata da Motorola G10, Motorola E7 Power, Motorola G9 Power, Motorola E7 Plus, Motorola E6s, Samsung Galaxy A32, Oppo A53s e simili, per salire poi lentamente verso la fascia medio-alta.

In questo segmento è possibile acquistare Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52, Oppo Reno 4Z, Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo e tantissimi altri ancora. Le proposte del volantino Comet sono davvero infinite, per questo motivo si consiglia l’apertura delle pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo, come galleria fotografica, ed attive fino al 28 marzo 2021.