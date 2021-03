Grazie all’innovazione, WhatsApp riesce ogni giorno a portare il meglio agli utenti che amano la messaggistica. Inizialmente l’app riusciva a dare solo l’opportunità di messaggiare ai suoi clienti ma ad oggi le scelte possono essere molteplici.

Chiamate e videochiamate sono ormai all’ordine del giorno, soprattutto in questo periodo che costringe tutti alla distanza. I rumors tempo addietro parlarono inoltre dell’arrivo di queste due funzionalità anche sulla piattaforma web, quella dedicata al desktop. L’ultimo comunicato dell’azienda porta dunque una lieta notizia: chiamate e videochiamate saranno disponibili anche per WhatsApp Web.

WhatsApp: ecco il comunicato che ufficializza l’arrivo di chiamate e videochiamate per l’app web

Ecco quanto riportato dalla nota società in un comunicato ufficiale, diffuso anche sui suoi canali social in questi giorni:

“Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un forte incremento delle chiamate su WhatsApp spesso anche per lunghe conversazioni. Lo scorso 31 dicembre abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova“.

Ecco poi alcune parole sul futuro che riguarderà anche le chat di gruppo, quelle più attese dagli utenti:

“In futuro estenderemo la funzionalità di chiamata e videochiamata one-to-one anche alle videochiamate e chiamate vocali di gruppo“.