Alexa è il noto assistente vocale concepito dal colosso di Seattle che tutti conosciamo come Amazon. All’interno del suo involucro plastico si nasconde un’anima smart di inconfondibile eccellenza. Sono milioni i dispositivi venduti dal sito di e-commerce in questi ultimi mesi ma nessuno aveva mai scoperto l’esistenza di una pazzesca modalità segreta che attiva una funzione che certamente non dispiacerà agli utenti. Ecco cosa si può fare con l’assistente intelligente che avete in casa.

Comando vocale speciale attiva una particolare modalità di Amazon Alexa

Inizialmente disponibile come esclusiva USA il noto Amazon Alexa è arrivato anche in Italia soppiantando Google Assistant nella gestione dei tasks tramite comando vocale. Oggi si scopre l’esistenza di una feature che consente di accedere alla cosiddetta sezione Super Alexa.

Entrando nel dettaglio scopriamo che l’attivazione si rende tale tramite il comando “Alexa, su su giù giù sinistra destra sinistra destra A B” che ricorda i tasti del Nintendo NES. L’intelligenza artificiale preposta all’attivazione delle funzioni non conferirà alcun super potere all’assistente limitandosi di fatto a rispondere come segue:

“modalità Super Alexa, attivata. Avvio dei reattori, online. Abilitazione dei sistemi avanzati, online. Alzare i donger. Errore. Donger mancanti. Interruzione“.

Semplicemente un simpatico easter egg che si aggiunge ai già numerosi output divertenti concepiti dagli sviluppatori per il sistema a comando vocale. Ricordiamo, a dovere di cronaca, che Alexa è recentemente sbarcato anche su XBox grazie ad una serie di controlli che aggiungono valore alle console di casa Microsoft.

Avete provato la nuova modalità dell’assistente? Fatecelo sapere attraverso tutti i vostri commenti.